TechArt GrandGT is heftige versie van de Porsche Panamera Sport Turismo

De Autosalon van Genève die volgende week begint is niet alleen hét autofeestje van het jaar voor de traditionele automerken. Ook tuners pakken er uit. In Zwitserland zal TechArt de GrandGT tonen; een nogal heftige versie van de Porsche Panamera Sport Turismo.

De tuning-specialisten van het Duitse TechArt hebben de Panamera Sport Turismo flink onder handen genomen, zoals ze vaker met Porsches doen. TechArt heeft flink gestoeid met forse bumperpartijen en uitgeklopte wielkasten. Vanuit de achterste diffuser steken vier forse eindpijpen. Ze vinden hun basis in het uit titanium en koolstofvezel opgetrokken sportuitlaatsysteem. De sloffen van de racegroene TechArt GrandGT worden gevormd door brede 22-inch Formula IV wielen.



In het interieur vinden we hoogwaardig zadelbruin leder terug zover het oog strekt. En waar geen leder is gebruikt, is zwart Alcantara aangebracht. Voor de nodige speelse accenten zorgen de groene, oranje en zwarte stiksels.



TechArt baseert haar GrandGT op de Panamera Turbo Sport Turismo die normaal een vermogen levert van 550 pk. TechArt geeft de 4,0-liter V8 echter een vermogen mee van 631 pk, waarmee een sprint van nul naar honderd in 3,4 tellen geen probleem is. Dat is toch weer vier tienden sneller dan in de reguliere Turbo. De topsnelheid ligt rond de 320 km/u. TechArt neemt naast de GrandGT ook de GTstreet R Cabriolet mee naar Genève; een aangepaste 911 Turbo S Cabriolet.