SVO Design Pack: sportieve jas voor elke Range Rover

De afdeling Special Vehicle Operations van Jaguar Land Rover, kortweg SVO, heeft een sportief designpakket bedacht die op elke recente Range Rover past.

Alle eigenaren van een Range Rover vanaf bouwjaar 2013 opgelet. Vanaf nu kunt u uw kloeke SUV voorzien van een extra sportief jasje in de vorm van het SVO Design Pack. Dit exterieurpakket – ontworpen door de afdeling Special Vehicle Operations van Jaguar Land Rover – bestaat uit unieke bumpers, zijskirts, luchtopeningen, vier uitlaateindstukken en een specifieke grille.



Brits design

Land Rover omschrijft het speciale pakket zelf als ‘Land Rovers kenmerkende combinatie van Brits design en geavanceerde techniek’. Het SVO Design Pack past op elke nieuwe of gebruikte Range Rover met standaard wielbasis vanaf bouwjaar 2013. Dus ook op de 550 pk sterke SVAutobiography Dynamic en ook als er al stylingpakketten zijn gemonteerd. Bovendien is er de keuze uit vier kleuren; Atlas, Dark Atlas, Graphite Atlas en Gloss Black.

Of het SVO Design Pack een koopje is laten we aan u over, maar Range Rover vraagt er € 12.500,- voor. Dan verzorgt de Land Rover-dealer wel de montage.