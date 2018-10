‘SUV voor Bugatti en super-EV voor Jaguar’

Zowel het Franse Bugatti als het Britse Jaguar denken hardop na over uitbreiding van het modelgamma. De Fransen zouden wel een SUV naast haar hypercars Chiron en Divo willen hebben en de Britten dromen van een volledig elektrische sportwagen.



Momenteel is de autosalon van Parijs gaande en dus reizen ook de topmannen van diverse automerken naar de lichtstad. Onder hen is Stephan Winkelmann van Bugatti. In Parijs werd hij geïnterviewd door Automotive News en aan dat medium vertelde de CEO dat zijn merk ‘klaar is voor meer’ om daar vervolgens aan toe te voegen dat Bugatti momenteel nadenkt over nieuwe krachtbronnen en chassis-opties. Ook wordt er gemijmerd over de komst van een SUV. Mocht zo’n hoogpotige er komen, zal het ongetwijfeld een spraakmakende auto worden, want voor minder doet Bugatti het niet.



Sportieveling met een stekker

Jaguar stuurde Ian Callum naar Parijs en het hoofd design werd aan de tand gevoeld door het Amerikaanse Road & Track. Callum liet los dat hij graag een mid-engine elektrische auto zou willen ontwikkelen. Hij denkt aan een auto met de verhoudingen van de C-X75, al is nog niet besloten of Jaguar echt zo’n sportieveling met een stekker gaat bouwen. Volgens Callum is het voor de komst van zo’n auto belangrijk dat de oplaadtijd van een EV minder dan een kwartier bedraagt en dat het wagengewicht lager kan worden. Lichtere batterijpakketten lijken daarvoor een voorwaarde.