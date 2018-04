SUV van Mercedes-Maybach maakt de tongen los. Nu al

Pas volgende week moest de Vision Ultimate Luxury van Mercedes-Maybach aan de wereld getoond worden, maar de vormen van het hoogpotige studiemodel zijn nu al online te vinden. Alledaags is de SUV niet echt te noemen.

Verwacht werd al dat Mercedes-Maybach met een compleet eigen model naar de Beijing Motor Show (vanaf 25 april) zou komen. Ook zou het model een SUV zijn, wisten we. Maar dat de auto al een week voor z’n officiële onthulling online rond zou slingeren, was niet de bedoeling. En ook hadden we niet deze vormen verwacht. Bij een SUV loopt de achterzijde toch meestal vlak af. Bij de Vision Ultimate Luxury zit er nog een kofferbak aan vast geplakt. Ook opvallend is de gedeelde achterruit, een knipoog naar het verleden. De lekker overdreven wielen – maatje extragroot – passen dan wel weer bij het markante voorkomen van deze conceptversie. De neus kenmerkt zich door slanke, geknepen koplampunits en een gigantische grille.



Gigantische middentunnel

In het interieur vinden we een lounge-achtige setting. Luxe materialen, slanke stoelen, veel wit en een futuristisch ogend display met afgevlakt stuurtje. De middentunnel loopt helemaal door van voor naar achter. Handig als je een opberplek zoekt om je theepot en servies in te bewaren, zo blijkt uit de vrijgegeven foto.