Surprise, surprise: dit is de 800 pk sterke Ferrari 812 Superfast

De opvolger van de F12 Berlinetta zou de F12 M heten en circa 760 pk aan vermogen leveren. Althans, dat werd gefluisterd. Ferrari overtreft echter de verwachtingen met een 800 pk sterke nieuwkomer die bovendien de Ferrari 812 Superfast heet.

Voor Ferrari is 2017 een feestjaar. Het viert dat het 70 jaar geleden haar eerste V12-modellen introduceerde. Om haar jubileum kracht bij te zetten lanceren de Italianen de Ferrari 812 Superfast. Een 800 pk sterke opvolger van de F12 Berlinetta. De 6,5-liter V12 van de 812 Superfast is de krachtigste productiemotor ooit van Ferrari. En inderdaad, ook de LaFerrari doet het met haar 6,3 liter V12-motor met 800 pk niet beter (al heeft de hypercar wel de beschikking over een elektromotor). In de 0-100 km/u sprint doet de Ferrari 812 Superfast zijn naam eer aan; die verloopt supersnel. Al is de 2,9 seconden net zo rap als de F12tdf.



Debutantenbal

De 812 Superfast biedt wel meer primeurs. Hij is het eerste model dat EPS (Electric Power Steering) krijgt. Samen met Side Slip Control (SSC) moet de technologie er toe leiden dat de auto goed hanteerbaar blijft met al zijn aanwezige kracht. Ferrari voorziet de 812 Superfast eveneens van het nieuwe Virtual Short Wheelbase 2.0 systeem (PCV) waarmee handling nauwkeuriger wordt en de reactietijd van de auto verkort. Ook de lakkleur, Rosso Settanta, hebben we niet eerder gezien.



Historisch besef

De ontwerpers van het Ferrari Styling Centre hebben zich laten inspireren op de 365 GTB4 uit 1969. De hoge achterzijde het ‘twee-box’ ontwerp is van dat model afgekeken. Dat de auto veel power heeft is vertaald naar extra gespierde wielkasten. Met de vier ronde achterlichten achter blijft Ferrari dicht bij haar traditie.