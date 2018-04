Supersnellader moet Audi e-tron in 30 minuten van volle accu voorzien

De nieuwe Audi e-tron komt volgend jaar op de markt. Dan moet het optimaal gebruik kunnen maken van een nieuw snellaadnetwerk waarbij de elektrische SUV in 30 minuten een volle accu heeft.

De Audi e-tron is straks de eerste auto op de markt die geschikt is voor laadstations met een capaciteit van 150 kW. Die supersnellaadstation worden momenteel overal in Europa uit de grond gestampt, met name langs belangrijke snelwegen. Volgens Audi zijn dat er aan het eind dit jaar al 200 en in 2020 zeker 400. Het idee is om de afstand tussen deze High Power Charging laadstations (HPC) 120 kilometer te laten zijn, waardoor er rap een snellaadinfrastructuur ontstaat die een groot deel van het continent beslaat. Elk laadstation wordt voorzien van zes laadpunten.

Half uurtje

Wie een plekje op zo’n snellaadstation weet te bemachtigen met de nieuwe Audi e-tron kan binnen een half uur weer op pad met een volle accu. Volgens Audi duurt het precies 30 minuten om een leeg batterijpakket weer helemaal vol te laden. Bij de e-tron betekent dat een actieradius van 400 kilometer volgens de realistische WLTP-cyclus.

Als je de e-tron gewoon aan de thuislader koppelt duurt het 8,5 uur voordat de auto zijn maximale rijbereik heeft behaald.