Super Bowl 2018: automerken pakten minder uit

Tijdens de jaarlijkse Super Bowl – gisteren werd de American Football finale weer gespeeld – zit Amerika aan de buis gekluisterd. Toch adverteren automerken steeds minder met tv-spots.

Voor Amerikanen is de jaarlijkse Super Bowl-finale een soort extra nationale feestdag. Met vrienden en familie zit je voor de buis terwijl er flink gegeten en gedronken wordt. De live-uitzending van de American Football finale trekt met gemak meer dan 100 miljoen kijkers en dat is voor adverteerders hét moment van het jaar om uit te pakken met gloedvolle advertenties. Dat een 30 seconden zendtijd al gauw 5 miljoen dollar kost, is dan geen probleem.

Indruk maken

In de afgelopen jaren zagen we veel automerken langskomen rondom de Super Bowl. Met mini-speelfilms, vaak vol sterren, proberen ze de kijker voor zich te winnen. Zo maakte in 2011 Chrysler indruk met ‘Imported from Detroit’, een spot van ruim 2 minuten waarin de nieuwe 300 van het merk amper in beeld kwam. Het was vooral een ode aan autostad Detroit, met rapper Eminem achter het stuur. In 2014 was Jaguar een van de spraakmakers met ‘it is good to be bad’, waarbij de Britse sportwagens gekoppeld worden aan bekende Britse schurken in Hollywoodfilms. En vorig jaar speelde Hyundai in op de Amerikaanse trots. Ze legde een live-verbinding aan tussen Amerikaanse soldaten gelegerd in Polen en hun familieleden in de VS. Zo konden ze voor het oog van de natie even virtueel samenzijn met hun geliefden die thuis ook de Superbowl keken.

Minder interesse

Tijdens de Super Bowl van gisteren waren diverse automerken weer present met bijzondere reclames. Het meest in het oog sprong Kia die met de bijna 70-jarige rockicoon Steven Tyler – al rijdend in een Kia Stinger – terug in de tijd ging. Toch is er een duidelijk trend gaande als het om autocommercials gaat die worden uitgezonden worden rondom de Super Bowl; het worden er steeds minder. Volgens het Amerikaanse Forbes investeren automerken hun geld liever anders. Werd er in 2016 nog voor ruim 113 miljoen dollar geadverteerd door automerken, vorig jaar was dat bedrag geslonken tot dik 70 miljoen dollar. De cijfers voor dit jaar zijn niet bekend, maar het lijkt weer minder te zijn geworden, aldus Forbes.

Elk automerk z’n eigen evenement

Forbes denkt dat de afname het gevolg is van een teruglopende autoverkoop in de VS en dat automerken op zoek gaan naar andere belangrijke televisiemomenten om nog op te vallen. Zo flirt Cadillac met de Oscar-uitreiking en heeft Audi de Emmy Awards uitgekozen om zich te profileren. Ook films en filmpremières worden steeds vaker gesponsord door een automerk. Lexus heeft zich nauw verbonden met de nieuwste superheldenfilm ‘Black Panther’.