Stofzuigerbouwer Dyson werkt aan een elektrische auto

Het lijkt een grap: een stofzuigerbouwer die ook auto’s gaat bouwen, maar is het niet. Het Britse Dyson wil met behulp van ex-Aston Martin werknemers in 2020 een elektrisch aangedreven model in de markt zetten.

Al tien jaar gonst het rond: stofzuigerfabrikant Dyson bouwt aan een auto. Maar nooit werden er bewijzen gevonden dat de Britten echt bezig waren met een bolide. De geruchten klopten echter, nu blijkt. Dyson wil in 2020 een elektrische auto introduceren.

Expertise

Veel over de auto is nog niet bekend, al wordt gesproken over een technisch vernuftige elektrische auto die gebruik maakt van nieuwe batterijtechnieken. Met haar jarenlange ervaring in het bouwen van stofzuigers en föhns heeft Dyson veel kennis opgebouwd met elektrische motoren en batterijtechnologie.

Investering

Aan de eerste auto van Dyson werken momenteel 400 mensen. Voor het nieuwe project zijn onder meer de voormalig inkoopdirecteur van Aston Martin en de directeur productontwikkeling van de Britse firma vastgelegd. Dyson trekt voor het project 2 miljard pond uit en heeft onder meer steun gekregen van de Britse overheid.