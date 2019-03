Stelvio-broertje heet nu nog ‘Tonale’

Alfa Romeo maakt goede sier op de Autosalon van Genève met de Tonale Concept. Het studiemodel moet leiden tot een SUV die onder de Stelvio een plekje krijgt.

Alfa Romeo doet het niet zo goed. En SUV’s wel. Logisch dus dat de Italianen onder de goed ontvangen Stelvio nog een hoogpotige willen plaatsen. De Tonale Concept geeft aan hoe die auto er ongeveer uit kan gaan zijn. De Tonale lijkt zijn inspiratie op te doen in het rijke verleden van Alfa Romeo. De koplampen hebben wel wat weg van onder meer de Brera. Ook de 21-inch ‘Telediale’ wielen zagen we al eerder. Alfa Romeo zelf zegt dat het exterieur refereert aan historische modellen als de Duetto en Disco Volante Spider.

Apps

In het interieur gaat het feest der herkenning door, want ook het driespaaks stuurwiel is een doorontwikkeling van exemplaren die we al tegenkwamen. In het digitale touchscreen kun je de speciale ‘Alfisti’ en ‘Paddock’-apps terugvinden. De eerste geeft onder meer aan welke Alfa Romeo- evenementen er in de buurt te vinden zijn, terwijl de Paddock-app je toegang geeft tot de online shop van het merk. Altijd handig als je onderweg een nieuwe Alfa-jasje of pet wilt bestellen.