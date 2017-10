Stekkermodellen van de BMW Groep gaan als warme broodjes

Vorige maand werden er wereldwijd meer dan 10.000 BMW’s en MINI’s verkocht met een stekker. Daarmee komt de verkoop van geëlektrificeerde modellen bij de BMW Groep op stoom.

De BMW Group – BMW, MINI en Rolls-Royce – wil in 2025 een dozijn volledig elektrische modellen in het gamma hebben. Richting die mijlpaal biedt het de komende jaren steeds meer geëlektrificeerde modellen aan. Momenteel staat de teller al op negen, waarvan een flink aantal plug-in hybrides.

Marktaandeel

BMW lijkt goed naar de markt te luisteren, want het is hard op weg om dit kalenderjaar meer dan 100.000 auto’s met een stekker te verkopen. Daarmee heeft BMW het grootste aandeel in de elektrische markt wereldwijd, claimt sales- en marketingbaas Ian Robertson. De afgelopen maand werden er voor het eerst meer dan 10.000 elektrische of deels elektrische BMW’s en MINI’s verkocht; de teller stokte op 10.786 stuks. Dat is bovendien ruim 50 procent meer dan wat in september 2016 werd gerealiseerd.

BMW 5 Serie

Vooral de plug-in hybride versie van de BMW 5 Serie blijkt populair. In sommige markten neemt die versie tot een derde van de total 5 Serie verkopen voor zijn rekening. MINI doet het met zijn Countryman SE All4 plug-in hybrid een stuk minder goed, want ongeveer 1 op de 10 Countryman-kopers kiest voor dit stekkermodel.