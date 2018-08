SSC Tuatara wil nieuwe snelheidsduivel worden

Later deze maand kunnen we in Pebble Beach de productieversie van de SSC Tuatara verwelkomen. Zegt u niets? Dit moet dé bedwinger van de pijlsnelle Agera RS worden.



Vorig jaar november zette de Koenigsegg Agera RS een verbluffend snelheidsrecord neer in de Amerikaanse woestijn. Op de Route 160 tussen Las Vegas en Pahrump haalde de Agera RS een gemiddelde top van liefst 447 km/u (437km/u op de heenweg en 457 km/u op de terugweg). Daarmee is de Agera RS ‘s werelds snelste productieauto. Hoe lang dat record in Zweedse handen blijft, is overigens nog maar de vraag, want het Texaanse Hennessey Performance zegt dat haar Venom F5 een top van 484 km/u aankan.



SSC Tuatara prototype

Tuatara

Maar er liggen meer kapers op de kust. Het Amerikaanse SSC – kort voor Shelby SuperCars – denkt dat haar Tuatara die topsnelheid van 484 km/u ook aan kan. En daarbij is SSC niet over een nacht ijs gegaan, want het eerste studiemodel van die Tuatara verscheen al in 2011 op Pebble Beach. Inmiddels is de auto in zijn productieversie aanbeland en wordt later wereldkundig gemaakt op – wederom – Pebble Beach. Aan boord van de hypercar lag zeven jaar geleden een 7,0-liter biturbo V8 met een vermogen van meer dan 1.350 pk. Of die krachtbron nog altijd van de partij is, is niet bevestigd. Wel wil SSC kwijt dat een ongekende krachtexplosie samengaat met een zeer aerodynamisch ontwerp. We zijn benieuwd.