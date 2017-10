Apollo – het voormalige Gumpert – heeft wel iets met enorme achtervleugels. Zo toonde het eerder al de 700 pk ApolloN met een spoiler van jewelste. De nieuwe Intensa Emozione laat zien dat het nog markanter kan.

Op de autosalon van Genève, in maart 2016, was Apollo present met zowel de ApolloN als de Arrow. De eerste combineerde 1.200 kilo met 700 pk en een flinke taartschep achterop, terwijl de Arrow 1.000 pk meebracht naar Zwitserland. Anderhalf jaar later is Apollo nog immer van de indrukwekkende uitdossingen en verbluffende specificaties. Haar nieuwe Intensa Emozione – of IE – krijgt immers 780 pk mee, terwijl het wagengewicht slechts 1.250 kilo bedraagt dankzij het nodige gebruik van koolstofvezel. Een atmosferische 6,3 liter V12 vormt het kloppende hart van de IE. In 2,7 seconden staat de teller vanuit stilstand op 100 km/u en de top bedraagt 335 km/u.



Downforce

De enorme achtervleugel geeft de Intensa Emozione niet alleen z’n opvallende looks, maar levert ook een enorme downforce op van 1.350 kilo. Dan moet je wel 300 km/u rijden. De nieuwe Apollo wordt gebouwd in een zeer beperkte oplage van 10 stuks en kost 2,3 miljoen euro.