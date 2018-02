Specificaties nieuwe Toyota Supra lijken bekend

Het Japanse magazine ‘Best Car’ lijkt te beschikken over de specificaties van de nieuwe Toyota Supra. Als hun gegevens kloppen, zal het teruggekeerde icoon 335 pk aan vermogen leveren.

Op de aankomende Autosalon van Genève is Toyota present met een gloednieuwe Supra. Hoewel officiële beelden (bovenstaande beeld is van de FT-1 concept car uit 2014′ en specificaties nog ontbreken, sijpelen de geruchten binnen. Zo zegt het Japanse magazine ‘Best Car’ de beschikking te hebben over de belangrijkste eigenschappen van de Supra. Opvallend is dat Toyota de gecommuniceerde specs bevestigt noch ontkent.

Korter en lichter

‘Best Car’ meldt dat de Aziatische sportieveling beschikt over een 3,0-liter zes-in-lijn-benzinemotor en dat de auto 4,38 meter lang is. Daarmee zal de nieuwste generatie Supra 14 centimeter korte zijn dan z’n voorganger. De nieuweling is met een gewicht van net geen 1.500 kilo een fractie lichter dan de Supra van begin 21e eeuw. Over de prestaties weet ‘Best Car’ te vertellen dat de 0-100 km/u sprint in circa 3,8 seconden verloopt. De nieuwe Supra krijgt verder een automatische versnellingsbak met acht verzetten aan boord.

De nieuwe BMW Z4 die samen met de Supra ontwikkeld wordt, zal over de zelfde specificaties beschikken. De Supra keert terug na 16 jaar afwezigheid.