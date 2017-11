De prijzen van zowel de Audi RS4 Avant als van de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio zijn bekend. Er moet respectievelijk dik 120.000 en 127.000 euro voor de sportievelingen worden neergelegd.

Wie zo’n 120.000 tot 130.000 euro op de plank heeft liggen en een bloedsnelle auto wenst, heeft onder meer de keuze uit de nieuwe Audi RS4 Avant en de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. De Audi is de goedkoopste van de twee met een vanafprijs van 120.015 euro. Dan krijgt u een stationwagon geleverd met een vermogen van 450 pk en een koppel van 600 Nm, afkomstig uit een 2,9-liter biturbo-V6.



Aan de prijs

De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio leek lang 120.625 euro te gaan kosten, maar uiteindelijk zetten de Italianen de krachtige SUV in de markt met een steviger prijskaartje; 127.750 euro. Net als bij de vierde generatie Audi RS4 Avant is er een 2,9-liter biturbo-V6 aan boord, maar deze levert liefst 510 pk en een maximumkoppel van 600 Nm.

Sprintkanonnen

De Italiaanse SUV is daarmee ietsje rapper dan de Duitse stationwagon. Waar de Audi in 4,1 seconden van nul naar honderd schiet, daar doet de Stelvio Quadrifoglio er 3,8 tellen over. De top van de Audi is begrensd op 250 km/u, de Alfa Romeo dendert door naar 283 km/u.

De Audi RS4 Avant is vanaf 15 november te bestellen. De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio wordt in de eerste helft van 2018 verwacht.