Snelladen met 350 kW, dat wordt de komende jaren werkelijkheid nu een aantal grote automerken de handen ineenslaan. Tesla Motors hint echter naar nog veel sneller laden met de derde generatie van haar Superchargers.

Eerder deze maand kondigde een consortium van BMW, Ford, Mercedes en Volkswagen aan dat ze een netwerk van snellaadstations gaan bouwen in Europa. Tot 350 kW zullen de 400 nieuwe laadpalen straks aankunnen. Niet elk batterijpakket zal gelijk op zoveel power zitten te wachten, maar feit is dat het consortium de laadtijd wil verkorten tot een ‘koffiepauze’. Op weg naar je vakantiebestemming kun je even de beentjes strekken om vervolgens met een volledige actieradius je weg te vervolgen, is de gedachte.

Supercharger

De Superchargers van Tesla Motors kunnen momenteel 150 kW aan, waarmee Elon Musk&Co straks achter de feiten aan hobbelt. Maar Musk zou Musk niet zijn als hij nu al de derde generatie Superchargers aankondigt. Op de vraag of die ook 350 kW aankunnen, reageert Musk per tweet: ‘A mere 350 kW…what are you referring to, a children’s toy?’. Met zijn kenmerkende bravoure vindt Musk 350 kW blijkbaar kinderspel. Er wordt gesuggereerd dat Tesla Motors wel eens zou kunnen komen met laadstations die 600 kW kunnen leveren. Dat is het vermogen dat de Zwitserse overheid nu voor ogen heeft voor haar ‘flash-charging’ netwerk voor elektrische bussen. Daarbij worden de bussen bij elke halte in 15 seconden supersnel bijgeladen. Met zoveel laadgeweld zou een elektrische auto tevens in no-time van een flinke dosis nieuwe energie zijn voorzien. Wat de invloed is op de levensduur van het accupakket is niet bekend. Evenmin wordt gemeld wanneer de Supercharger V3 verschijnt.