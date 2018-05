Sjoemelsoftware wijdverbreid. Porsche roept 60.000 Europese diesels terug

Het dieselschandaal blijft de Volkswagen Groep achtervolgen. De Duitse toezichthouder KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) roept in Europa 60.000 auto’s terug. Het gaat om de Macan en Cayenne Diesel. Wereldwijd zou het om 125.000 Porsches met illegale motorsoftware gaan.

De Porsche-modellen die worden teruggeroepen na druk van de Duitse autoriteiten zijn de Macan Diesel en Cayenne Diesel. De eerste is voorzien van de 3,0-liter V6 Euro 6 dieselkrachtbron die bij Audi vandaan komt, terwijl het bij de Cayenne Diesel S van de vorige generatie gaat om een door Audi geproduceerde 4,2-liter V8. In die motoren is software gevonden die zorgt voor lagere emissiewaarden op het moment dat de auto in het laboratorium getest wordt.

Terugroepactie

Hoewel er wereldwijd ongeveer 125.000 Porsches over een van de twee genoemde motoren beschikken, moet Porsche in eerste instantie de Europese Macans en Cayennes terugroepen. Dat zijn er ongeveer 60.000. Het gaat om bijna 53.000 Macans en ruim 6.750 Cayennes. In Nederland gaat het om zo’n zevenhonderd Macans Diesel. Het doel van de terugroepactie is het laten verwijderen van de ‘sjoemelsoftware’.