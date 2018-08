Singer aan de slag met 75 Porsche 964’s

Het Californische Singer Vehicle Design heeft al heel wat Porsches nieuw leven ingeblazen. Vaak op zo’n smakelijke manier dat de ‘Singer-Porsche’ een op zichzelf staand begrip is geworden. Nu wagen de Amerikanen zich aan de 964, waarvan ze 75 stuks gaan bouwen.



De Porsche 964 die Singer onder handen neemt, zal als ‘Dynamic and Lightweight Study’ (DLS) door het leven gaan. De carrosserie van een 964 vormt de basis, maar vervolgens leeft Singer zich helemaal uit. Er wordt een compleet nieuwe 4,0-liter zescilinder opgebouwd die –net als het voorbeeld – luchtgekoeld is. Singer haalt 500 pk aan vermogen uit haar eigen bouwsel en stuurt dat naar de achterste wielen via een handgeschakelde zesbak. Voor de ontwikkeling van de motor is Singer om de tafel gaan zitten met Williams Advanced Engineering en ook voor andere onderdelen werkt het samen met gerenommeerde bedrijven. Zo is het Duitse Bosch in de arm genomen om de Singer-964 een prachtexemplaar te maken. Bosch moet Singer helpen een elektronisch tractie controlesysteem te bouwen, waarmee de geupdate 964 ook op het circuit z’n mannetje staat.



Oud ontmoet nieuw

Het doel van Singer is een auto te bouwen die qua looks en rijbeleving doet denken aan de klassieke 964, maar toch ook echt Singer is: onderhuids dus hypermodern. Veel van auto is dus opgetrokken uit koolfstofvezel. De Singer-911 zal ongeveer 1.000 kilo wegen en daarmee is de projectnaam ‘Dynamic and Lightweight Study’ uitstekend gekozen.

De DLS wordt gebouwd in een oplage van 75 exemplaren en kost minimaal 1,8 miljoen dollar. Dan moet je ook nog zelf de donorauto bekostigen: een Porsche 911 uit 964-serie.