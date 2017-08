Sergio uit Elsloo biedt zich aan voor 4,3 miljoen euro

Jazeker, in Elsloo kunt u terecht voor Sergio. De Ferrari Sergio welteverstaan, een uniek Italiaans raspaardje in een oplage van 6 stuks. Hij kost u wel 4,3 miljoen euro. En dat is exclusief btw.

Of deze in Giallo Modeno – ofwel in opvallend geel – gespoten Ferrari Sergio nou de schoonheidsprijs verdient of niet, het prijskaartje is er met 4,3 miljoen euro vòòr belastingen niet minder om. De auto is namelijk een ware collectiors item. Er zijn immers slechts zes Sergio’s gebouwd. Het eerbetoon aan Sergio Pininfarina is gebaseerd op de Ferrari 458 Speciale en zag in 2013 voor het eerst het levenslicht als prototype. Twee jaar na het tonen van die Ferrari Pininfarina Sergio op de Autosalon van Genève, werd er een half dozijn daadwerkelijk gebouwd.



Bofkont

Het exemplaar dat in Elsloo staat, is de eerste Sergio die op de markt komt. De bijzondere Ferrari werd namelijk oorspronkelijk ‘gegund’ aan een geselecteerd aantal kopers. De Zwitserse bofkont die tot dat groepje van zes behoorde, heeft z’n bijzondere Ferrari nu binnen twee jaar van de hand gedaan. Naar het schijnt betaalde hij iets meer dan 1 miljoen euro, dus de kassa lijkt flink te gaan rinkelen voor de verkopende partij.



Veel kilometers heeft de eerste eigenaar niet gereden met z’n gele racewonder – hooguit een aantal keer naar de supermarkt heen en terug – want er staat 118 kilometer op de teller. De 605 pk sterke V8 moet dus nog in topconditie zijn.