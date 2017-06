Raakt Alfa Romeo ooit nog uit het slop? Topman Sergio Marchionne van Fiat Chrysler ziet komende jaren een enorme verkoopstijging. Analisten zijn iets minder positief.

Als het aan Marchionne ligt, verkoopt Alfa Romeo dit jaar 170.000 auto’s wereldwijd. Dat zou een kunststukje van jewelste zijn want het afgelopen jaar stokte de teller bij ongeveer 73.000 exemplaren, aldus Automotive News. Welke verkoopcijfers Marchionne de individuele modellen toevertrouwt om aan de 170.000 verkochte exemplaren te komen, is niet bekend.



Volgens marktonderzoeksbureau IHS Markit komt Alfa Romeo voor 2017 niet verder van 120.000 verkochte auto’s wereldwijd. De nieuwe Stelvio – de ultieme reddingsboei voor het merk – zal niet meer dan 25.000 keer over de toonbank gaan, denkt IHS Markit.

Optimisme

Het optimisme van Marchionne leidde in 2014 al tot voorspellingen dat Alfa Romeo in 2018 liefst 400.000 auto’s zou verkopen. Inmiddels zijn de doelen bijgesteld en moet dat aantal in 2020 pas bereikt zijn. Maar dan nog is het de vraag of het realistisch is.

Stijgende lijn

Hoewel de doelen van Marchionne wellicht niet gehaald worden, is wel duidelijk dat Alfa Romeo een stijgende lijn heeft opgepikt. Een heus modeloffensief moet de Italianen is rustiger vaarwater brengen en ze eindelijk weer eens winst bezorgen. Zo krijgt de nieuwe Stelvio de komende jaren een groter en een kleiner SUV-broertje en moet er nog een handvol nieuwe modellen volgen. Op termijn zit er onder meer een BMW 5 Serie concurrent in de pijplijn, voorlopig nog ‘Alfetta’ genoemd.