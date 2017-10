Topman Sergio Marchionne bevestigt komst Ferrari-SUV

Ferrari zou nooit een SUV bouwen, was lang de stelling van de Italianen. In augustus trok topman Sergio Marchionne de deur echter wagenwijd open met een ‘het zal waarschijnlijk gebeuren’. En zie hier, het is oktober en de Ferrari –SUV is al bevestigd.

Nog niet zo lang geleden pareerde Sergio Marchionne nog de vraag of Ferrari aan een SUV denkt met

“You have to shoot me first”. Blijkbaar heeft iemand dat gedaan, want in augustus antwoordde de topman dezelfde vraag met “[it would] probably happen.” Gisteren liet hij op de New York Stock Exchange aan journalisten weten dat de SUV er gewoon komt. “We’re dead serious about this,” klonk het uit de mond van de 65-jarige Marchionne. De komende 30 maanden bepalen de Italianen hoeveel exemplaren er van de nieuwe carrosserievariant gebouwd moeten gaan worden. “We moeten leren hoe we omgaan met de nieuwe relatie tussen exclusiviteit en schaarste van het product”, aldus de CEO. Ferrari wil met de SUV – ze noemen het zelf in Maranello overigens een FUV – de verkoopcijfers flink opkrikken zonder dat Ferrari een ‘allemansauto’ wordt. Aartsrivaal Lamborghini mikt met haar Urus op 3.500 verkopen op jaarbasis, waarmee het de huidige verkoopcijfers verdubbelt.

In het eerste kwartaal van 2018 komt Ferrari met een nieuw vijfjarenplan. Daarin zal het waarschijnlijk meer openheid geven over de aanstaande SUV.