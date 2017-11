Het grootste tuner-feestje van het jaar is de SEMA in Las Vegas. Daar wordt gesmeten met pk’s, achterspoilers, sideskirts en speciale velgen. Wat is er zoal te zien?

Acura NSX Dream Project

Het luxemerk van Honda heet Acura. En diens NSX is door ScienceofSpeed omgetoverd tot de Acura NSX ‘Dream Project’. De NSX Dream Project is een hommage aan de oer-NSX en is herkenbaar aan z’n aangepaste aerodynamica. Het vermogen van 581 pk werd verhoogd tot 610 pk.



Gemballa GT Concept

De Duitse tuner Gemballa staat op de SEMA met de GT Concept. De Porsche 911 Turbo is door Gemballa naar 829 pk gekieteld, waardoor de auto in 2,4 seconden van 0 naar 100 km/u kan sprinten. De topsnelheid bedraagt liefst 354 km/u.



BMW M3 30 Years American Edition

Dertig jaar geleden zette de eerste BMW M3 voet aan wal in Amerika. Dat wordt op de SEMA gevierd met een one-off; de 30 Years American Edition. Het meest opvallend zijn z’n goudkleurige velgen en rood-wit-blauwe interieur. Het Competition Package geeft de jubilaris 450 pk mee.



Ford Bronco ‘the Four Horseman’

De Ford Bronco komt in 2020 weer terug, liet Ford al weten. Een tuningbedrijf uit Chicago – Maxlider Brothers Customs genaamd – kon echter niet wachten en nam een Bronco uit 1966 onder handen. Het chassis werd verlengd en er werd een 600 pk sterke 5,0-liter V8 geplaatst.



Lexus LC500 Black Panther

De Lexus LC500 schittert in de superheldenfilm ‘Black Panther’ en dat toont het op de SEMA met een bijzonder lakwerkje. Op de motorkap is de helm van de Black Panther afgebeeld. Verder aanwezig: een speciaal hagelwit interieur en 21-inch velgen.



Audi TT Clubsport

Audi eert de 90 IMSO GTO uit de jaren tachtig met de Audi TT Clubsport. De auto is een stuk breder dan de normale TT, heeft een flinke taartschep achterop en is voorzien van de nodige vintage-stickers. De 2,5-liter vijfcilinder is aangepakt en biedt een vermogen van 600 pk.