SEAT Leon Cupra R ST schopt het tot 370 pk

De stenen uit de straat rijden, dat kan met de SEAT Leon Cupra R ST. De Spaanse stationwagon krijgt van huisuit 300 pk mee, maar de special Abt-versie schotelt zelfs 370 pk aan vermogen voor.

Hoewel CUPRA als zelfstandig merk sportieve auto’s bouwt, zet SEAT haar eigen Cupra-divisie niet bij het grof vuil. Het blijft met gepeperde Spaanse sportievelingen komen. Zo wordt nu de Leon ST in een supermanpak gehesen, met 300 pk aan vermogen als resultaat. De stationwagon haalt dat vermogen uit een 2,0-liter viercilinder turbomotor die gekoppeld is aan een zeventraps DSG-automaat. De sprint van nul naar honderd verloopt in 4,9 seconden.

Koper en carbon

De vierwielaangedreven SEAT Leon Cupra R ST is herkenbaar aan zijn koperkleurige exterieuraccenten en het nodige gebruik van koolstofvezel. Splitter, spoiler en spiegelkappen zijn uitgevoerd in het lichtgewicht materiaal. De snelle Leon ST staat op 19-inch wielen en er zijn Brembo-remmen gemonteerd. In het intererieur zijn het wederom carbon-elementen en koperkleurige details die de klok slaan.

Abt

Wie 300 pk aan vermogen nog wat magertjes vindt, moet eens bellen met Abt. De huistuner van de Volkswagen Group heeft 300 speciale versies van de Leon ST gebouwd, met goedvinden van de fabriek. De Leon ST Cupra 300 Carbon Edition krijgt 370 pk aan vermogen mee en sprint in 4,5 tellen van nul naar honderd.