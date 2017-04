SEAT Ateca FR: opmaat naar Spaanse SUV met pit?

Met de Ateca wil SEAT graag een graantje meepikken van de populariteit van SUV. De auto heeft echter meer dan genoeg concurrentie. Al kan het die wellicht verslaan met een toekomstige 300 pk sterke Cupra-versie.

De Ateca is de eerste SUV in het modelgamma van SEAT. Bij zijn komst dachten velen: weer een model voor op de grote hoop, want aan middenklasse SUV’s is er geen gebrek. Deze week lanceerde de Spaanse Volkswagen-dochter echter de 190 pk sterke Ateca FR, waarna een logische volgende stap de komst van een Ateca Cupra is.



Op het moment dat die meest krachtige versie de 2,0-liter TSI van de Leon Cupra leent, stijgt het vermogen waarschijnlijk naar 300 pk. En dan laat de Ateca veel van zijn vrienden in de middenklasse der SUV’s achter zich.

Voorbode

De nieuwe FR geeft alvast een voorproefje hoe een dergelijke Cupra eruit kan zien. Met z’n 19-inch wielen, donkere grille, meegespoten zijskirts en spatschermverbreders is hij duidelijk sportiever dan de meer alledaagse versies van de Ateca. In het interieur zorgen aluminium pedalen, sportstoelen (in alcantara of leder) en de rode stiksels voor de sportiviteit.



Volgend jaar

Mocht de Alteca Cupra er komen, dan lijkt hij op z’n vroegst in de loop 2018 in de showroom te staan. De FR gaat hem normaal gesproken voor en die komt pas aan het begin van volgend jaar naar Nederland.