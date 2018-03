Romantisch onder de ‘sterrenhemel’: Rolls-Royce Wraith Luminary Collection

Rolls-Royce heeft 55 exemplaren van haar Wraith toegelaten tot de ‘Luminary Collection’. Stuk voor stuk zijn de exclusieve Wraiths voorzien van een heuse sterrenhemel.

De een zal het prachtig vinden, de ander uber-kitsch, maar in haar Wraith Luminary Collection biedt Rolls-Royce een plafond aan met een sterrenhemel. Zo’n sterrenhemel monteert Rolls-Royce wel vaker in haar bolides, maar het exemplaar in de 55 Wraiths binnen de Luminary Collection is een bijzondere; er zijn namelijk vallende sterren te zien. Acht in totaal.



Cijferregen

Zoals gebruikelijk strooien de Britten met imposante cijfertjes. Zo zijn er 176 led-lampjes gebruikt om het effect van een sterrenhemel levensecht te maken, terwijl er 1.340 lichtpuntjes door het leven gaan als sterren. Het instellen van de sterrenhemel kost voor elke auto zeker 20 uur.



Stof van staal

Met de afwerking van de rest van de speciale Wraith is Rolls-Royce evenmin lichtzinnig omgesprongen. De lakkleur draagt de naam Sunburst Grey en is geïnspireerd op de kleur van het zonlicht tijdens het ochtendgloren. In het interieur gebruiken de Britten twee kleuren leder. Voor de voorstoelen is zadelbruin leer gebruikt en achterin antraciet. Ook bijzonder; Rolls-Royce gebruikt voor de bekleding van de middentunnel en deurpanelen handgeweven roestvrijstaal dat opgebouwd is uit draden met een dikte van slechts 0,08 millimeter. Het duurt 3 dragen om een stukje roestvrijstaal te produceren. Tot slot is er nog het Tudor Oak; een bijzondere eikensoort uit Tsjechië.