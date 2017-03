Muziekhelden wagen zich aan Rolls-Royce Wraith ‘Inspired by British Music’

Janis Joplin zong al eens over een Mercedes-Benz en Bruce Springsteen over een roze Cadillac, maar de omgekeerde wereld – een ode van een automerk aan de muziek – is zeldzamer. Rolls-Royce komt nu voor het goede doel met negen speciale edities van de Rolls-Royce Wraith die stuk voor stuk ‘Inspired by British Music’ zijn.

De Britse muziek kent ontelbaar veel grootheden en negen daarvan zet Rolls-Royce in voor het goede doel. Zo mogen onder meer Roger Daltrey van The Who, Sir Ray Davies van The Kinks, Francis Rossi van Status Quo and Nick Mason van Pink Floyd een eigen versie van de Rolls-Royce Wraith bedenken. De auto’s worden vervolgens verkocht en een deel van de opbrengst is voor het goede doel bestemd. De muzikanten bepalen zelf welk doel dat is.



The Who

Ook de zoon van The Beatles-producer George Martin, Shirley Bassey en Ronnie Wood van The Rollings Stones hebben hun handtekening gezet onder een muzikale Wraith. In de meeste gevallen wordt het interieur van de auto aangepast, maar soms moet ook de buitenzijde eraan geloven. Zo had Roger Daltrey van The Who het idee om de albumcover van ‘Tommy’ – een rockopera uit 1969 – op de motorkap te laten spuiten.