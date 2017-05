Rolls-Royce Sweptail maakt knipoog naar roaring twenties

Op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este liet Rolls-Royce haar coachbuilding-kwaliteiten zien in de vorm van de Sweptail; een one-off geïnspireerd op Rolls-Royces uit de jaren twintig en dertig.

De jaren twintig – de roaring twenties – van de vorige eeuw spreekt nog altijd tot de verbeelding. De Eerste Wereldoorlog was voorbij en de herworven vrijheid werd van Parijs tot New York gevierd met economische voorspoed en culturele dynamiek. Het werd de tijd van jazz en art deco, van de opkomst van populaire cultuur en ook de auto brak door.



Inspiratie

De Rolls-Royces van die tijd – maar ook van het decennium dat volgde – kregen niet zelden een ‘swept-tail’ mee. De typische vormen van die modellen zijn anno 2017 terug te vinden in een one-off met de Phantom Coupé als basis; de Rolls-Royce Sweptail. Een dergelijke auto werd in 2013 besteld door een vermogende klant en na vier jaar ontwikkelen is de Sweptail nu eindelijk af. Voor het ontwerp is onder meer gekeken naar de grandeur van de Phantom I Round Door uit 1925 gebouwd door Jonckheere, het glasoppervlak van de Phantom II Streamline Saloon (1934 ) door Park Ward, de swept-tail-achterzijde van de Gurney Nutting Phantom II Two Door Light Saloon (1934) en Park Ward 20/25 Limousine Coupé (1934).



Herbeleven

Het resultaat is een tweezit coupé met een gigantisch glazen panorama-dak. De lijnen van een jacht zijn herkenbaar en ook op het geborstelde aluminium en luxe ledersoorten is duidelijk niet bezuinigd. De nieuwe eigenaar betaalde dan ook circa 11,5 miljoen euro voor z’n auto. Je moet er immers wat voor over hebben om de roaring twenties laten herleven.