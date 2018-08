Rolls-Royce Silver Ghost Collection eert klassieker

Om de legendarische Rolls-Royce Silver Ghost van begin 20e eeuw te eren, dost Rolls-Royce 35 exemplaren van de hedendaagse Ghost uit met een exclusief zilverlaagje.

Hoe Rolls-Royce komt aan het predikaat ‘The Best Car in the World’? Volgens het Britse merk ligt de grondslag bij de Rolls-Royce ‘Silver Ghost’ van begin vorige eeuw. En die haast perfecte auto wordt nu geëerd in de vorm van 35 speciaal uitgeruste versie van de hedendaagse Ghost. Elke auto binnen de Silver Ghost Collection wordt voorzien van een laklaag in de kleur Cassiopeia Silver, terwijl de coachline is afgewerkt met echte zilverstof.



Spirit of Ecstasy

Zilver is tevens het materiaal waaruit de Spirit of Ecstasy is opgebouwd. Het markante beeldje voorop de motorkap van elke Rolls-Royce doet al sinds 1911 zijn werk als merkambassadeur en wordt daar dus nu voor beloond. De voet van het beeld is overigens uitgevoerd in zwartgoud, terwijl daaronder koper is verwerkt; een verwijzing naar het materiaal dat ook in de motorruimte in de originele ‘Silver Ghost’. In het interieur is een aantal keer ‘Silver Ghost. Since 1907’ te lezen.