Volgend jaar introduceert Rolls-Royce de 8e generatie van haar iconische Phantom. Onlangs reed daarom de laatste Phantom VII de fabriek uit. De nieuwe eigenaar koos voor een maritiem thema.

De Rolls-Royce Phantom rijdt al sinds mensenheugenis rond. De eerste generatie stamt namelijk uit 1925 toen de Phantom de Silver Ghost opvolgde als vlaggenschip van de Britten. Tot aan de Tweede Wereldoorlog zagen drie generaties het levenslicht, waarna Rolls-Royce in de oorlogsjaren de productie staakte. Pas in 1950 was het tijd voor generatie vier en dat model werd in de praktijk vooral gereden door staatshoofden en royalties. Waar de vijfde generatie bijna een decennium meeging, daar bleef Phantom nummer zes haast een kwart eeuw onder ons. Net voor de eeuwwisseling werd Rolls-Royce ingelijfd door BMW, waarna de huidige zevende generatie in 2003 volgde.



Rolls-Royce Phantom VIII

Volgend jaar is het de beurt aan Phantom nummer acht, die wellicht het eeuwfeest van het illustere model mee gaat maken. Dankzij zijn aluminium lichtgewicht bouwwijze zal de nieuwe Phantom een stuk minder wegen dan 2.500 kilo die de auto nu aan de dag legt.



Maritiem

Rolls-Royce neemt afscheid van de huidige Phantom met een laatste exemplaar in een maritiem thema. De nieuwe eigenaar koos voor een donkerblauw exemplaar waarin elementen zijn opgenomen geïnspireerd op de oceaanstomers uit de jaren dertig.