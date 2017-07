Rolls-Royce Phantom: eigentijdse high-tech ontmoet historie

De eerste Rolls-Royce Phantom debuteerde in 1925. 92 jaar later zijn we aan de 8e generatie toe van ‘The Best Car in the World’. Sir Henry Royce kan trots zijn.

Al is de Rolls-Royce Phantom voor autobegrippen hoogbejaard – zijn roots gaan terug tot 1925 – de technieken voor de nieuwste generatie zijn gebruikt, zijn verre van belegen. De Phantom is namelijk opgetuigd rondom een lichtgewicht aluminium frame dat zeker 30 procent stijver is dan dat van zijn voorganger. Met gevoel voor marketing noemen de Britten die basis de ‘Architecture of Luxury’.



Zweven

Eveneens hoogmodern is het aanwezige ‘Magic Carpet Ride’. Dat systeem maakt miljoenen berekeningen per seconden op zoek naar oneffenheden in het wegdek en past de luchtvering erop aan. Het doel is een rijervaring waarbij het lijkt alsof je zweeft boven de weg. Een dergelijke techniek zagen we recent al terugkomen bij de nieuwe Audi A8 en DS 7 Crossback en al eerder bij Mercedes-Benz.



Stille kracht

De Rolls-Royce Phantom moet naast ‘beste’ ook als ‘stilste’ auto ter wereld door het leven gaan. Liefst 130 kilo aan geluidsisolatie moet die titel veilig stellen. De Phantom staat bijvoorbeeld op ‘Silent Seal’-ultrastille banden. Met al die geluidsdemping is de machtige V12 nauwelijks hoorbaar. De 6,75-liter grote krachtbron is compleet nieuw ontwikkeld voor de 8e generatie en levert 572 pk aan vermogen. Het maximumkoppel bedraagt 900 Nm. De achttraps transmissie krijgt hulp van satellietgegevens zodat altijd het juiste verzet kan worden gekozen op basis van de karakteristieken van de weg die voor je ligt.



Cursus Engels

Als rechtgeaarde Brit spreekt de Phantom een aardig woordje Engels. Aan boord zijn namelijk Alertness Assistant, Night Vision, Vision Assist, Active Cruise Control, Collision Warning, Lane Departure Warning, Cross-Traffic Warning en een head-up display.



Klassiek

Naast al die vooruitstrevende technologie aan boord, vergeet de Phantom de historie niet te eren. De opklapbare picnic-tafeltjes zijn dus gewoon van de partij, net als een drankenkabinet inclusief whiskey- en champagneglazen. En waar je kijkt of voelt, je bent omringd door een overvloed aan klassieke hoogwaardige afwerkingsmaterialen. Aan de achterzijde van de voorzijde is bijvoorbeeld een houtpatroon aangebracht die geïnspireerd is op de beroemde Eames Lounge Chair uit 1956.