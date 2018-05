Rolls-Royce Cullinan officieel: opper-SUV van 5,34 meter

Rolls-Royce betreedt het premium SUV-segment met de Cullinan. Zoals we wel gewend zijn van de Britten schieten superlatieven te kort.

Een beetje SUV is uit de kluiten gewassen, maar de Rolls-Royce Cullinan slaat alles. De auto is namelijk 5,34 meter lang. Ook z’n breedte van 2,16 meter mag er zijn, naast een hoogte van 1,84 meter. Met z’n afmetingen laat hij alle bekende premium SUV’s achter zich. Een lichtgewicht is de Cullinan met 2.660 kilo dan ook zeker niet, maar met z’n opbouw die bestaat uit een aluminium spaceframe is de auto voor z’n postuur niet overmatig zwaar. Hoe gigantisch de Cullinan is blijkt wel uit z’n sloffen. Standaard is dat al maatje 22-inch.



Vier- en vijfzits

De Cullinan komt er zovel in vier- als vijfzits variant. Beide versie hebben een bagagevolume dat oploopt tot 1.930 liter, maar bij de vierzitter is die zonder de achterbank neer te klappen 600 liter groot. De vijfde stoel slokt immers bijna 75 liter op, want de vijfzits versie heeft een bagagevolume van 526 liter.

Picnicken

Toegang tot die zee van ruimte gaat via de in twee delen te openen achterklep. Het onderste deel heeft nog een verrassing in petto, want na een druk op de knop komt de ‘Viewing Suite’ tevoorschijn; een luxe ‘picnicksetje’ dat bestaat uit twee stoeltjes en een tafeltje. Het uitklapbare geïntegreerde setje is bedoeld om romantisch van een zonsondergang te genieten met een glaasje champagne.



‘Lounge Seat’

Voor meer weelde moet je binnenin zijn. Het comfort begint al bij het instappen. De Cullinan zakt desgewenst vier centimeter door z’n knieën om het bestijgen van de hoogpotige makkelijker te maken. Binnenin krijg je een interieur voorgeschoteld waarin hoogwaardig leder, hout en aluminium de boventoon voeren. Hoeveel ruimte je achterin hebt, ligt aan de versie die je hebt besteld. De vijfzits variant beschikt namelijk over een achterbank – eh pardon, ‘Lounge Seat’ en de vierzitter heeft twee stoelen achterin. Enige privacy wordt gecreërd door een flinke middentunnel die bovendien ruimte biedt aan een stel whisky- en champagneglazen en een kleine koelkast. De overvloed aan ruimte in het interieur wordt benadrukt door het glazen panoramadak.



Twaalfcilinder

Een grote jongen als de Cullinan krijgt vanzelfsprekend een krachtbron mee die hem past. Er is gekozen voor de 6,75-liter twaalfcilinder die we al kennen uit de Phantom. Het vermogen komt in de Cullinan uit op 571 pk terwijl het maximumkoppel 850 Nm bedraagt. De SUV is – hoe kan het ook anders – vierwielaangedreven. Vierwielsturing is eveneens aan boord, net als een Magic Carpet Ride-luchtvering. Verder beschikt de imposante Brit over zaken als nachtvisie, head-up display, een adaptieve cruisecontrol en assistenten die je helpen een botsing te voorkomen of je rijbaan te houden.