Rolls-Royce Cullinan krijgt Viewing Suite

Stel u toert met uw Rolls-Royce Cullinan door een prachtig landschap en u wilt die zonsondergang niet van achter het stuur bekijken. Dan stopt u uw SUV, eh… ‘High Sided Vehicle’, drukt op een knop en voilà, de Rolls-Royce Cullinan Viewing Suite klapt volautomatisch uit. De ‘Viewing Suite’ klinkt heel luxe maar is niet meer dan twee lederen stoeltjes en een tafeltje die aan de achterzijde van uw Cullinan tevoorschijn komen. De Viewing Suite zit echter niet standaard op de nieuwe Rolls-Royce, maar is een bespoke-item. We zijn benieuwd met welke foefjes de Britten nog meer komen.