Rolls-Royce Cullinan komt deze zomer onder het doek vandaan

De eerste SUV van Rolls-Royce, voorlopig Cullinan genaamd, laat al jaren op zich wachten. Maar deze zomer wordt de auto dan echt onthuld. De trouwste klanten krijgen echter eerder al de primeur.

Om een graantje van het SUV-succes mee te pikken, struikelen de luxemerken over elkaar om een hoogpotige uit te brengen. Recent was daar de Urus van Lamborghini en zelfs Ferrari komt eind 2019 met een SUV, als de voortekenen kloppen. Rolls-Royce gaat zich in het dure segment roeren met de Cullinan, zoals de auto voorlopig heet. Waar de Urus en de Ferrari het vooral op snelheid gooien, daar wil de Britse SUV het van de concurrentie winnen op comfort, is de verwachting. Rolls-Royce spreekt zelf ook niet over een SUV, maar over een HSV; een ‘High-Sided Vehicle’. Er wordt gedacht aan een stationwagon of shooting brake die hoog op de poten staat.



Nazomer

Over een paar maanden mogen eerst de trouwste klanten van Rolls-Royce de Cullinan aanschouwen, waarna aan het eind van de zomer een wereldpremière voor het grote publiek op de rol staat. De eerste Cullinans worden vervolgens in het begin van 2019 geleverd. De Cullinan deelt het platform van de nieuwste generatie Phantom en naar alle waarschijnlijkheid zal ook diens 6,75-liter V12-turbo de oversteek naar de HSV maken.