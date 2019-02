Rivian: flinke investeringen van Amazon en General Motors

Een aantal maanden geleden toonde het Amerikaanse Rivian een elektrische pick-up en een elektrische zevenzits-SUV. Beide modellen werden goed ontvangen. Rivian krijgt nu nóg een boost, doordat zwaargewichten General Motors en Amazon flink wat dollars in het ambitieuze bedrijf steken.

Het Amerikaanse automerk Rivian bestaat dit jaar tien jaar en is helemaal klaar voor z’n grote doorbraak. Na jaren van opbouw staan er twee elektrisch aangedreven modellen paraat – de R1T en R1S – terwijl gerenommeerde Amerikaanse bedrijven de onderneming het nodige kapitaal verschaffen. Amazon liet onlangs weten liefst 700 miljoen dollar in Rivian te willen steken. Eerder meldde persbureau Reuters dat ook General Motors interesse heeft. Amazon en General Motors samen zouden goed zijn voor een bedrag tussen de 1 en 2 miljard dollar.

Rijbereik

Met de opgehaalde centen denkt Rivian al volgend jaar zowel de R1T en R1S in productie te kunnen nemen. Beide modellen – een pick-up truck en SUV – moeten zo’n 650 kilometer aan rijbereik meekrijgen en vooral aanslaan bij avonturiers, omdat ze een duidelijk offroad-dna meekrijgen. De sportiviteit wordt echter niet vergeten, want dankzij hun speciale skateboardchassis zijn de auto’s behoorlijk stijf. De Rivian-modellen worden leverbaar met verschillende batterijpakketten, waarbij een acceleratie van nul tot honderd in drie tellen mogelijk is.

Ontwikkelingscentra

Momenteel werken er wereldwijd 750 man bij Rivian. Naast diverse ontwikkelingscentra in de VS is er ook eentje in het Engelse Surrey gevestigd. De fabriek van Rivian staat in Illinois en daar moet het avontuur van de nieuwkomer binnenkort echt gaan beginnen.