Rijden op aardgas met de Audi A4 Avant en A5 Sportback g-tron

Audi promoot al een aantal jaar het rijden op aardgas met haar g-tron modellen. De laatste aanwinsten heten de Audi A4 Avant g-tron en A5 Sportback g-tron.

Modellen met een alternatieve aandrijving gaan bij Audi door het leven als ‘tron’. De e-tron is een plug-in hybride of (straks) volledig elektrische auto en de g-tron staat voor modellen op aardgas (CNG). De Audi A3 Sportback g-tron is een voorbeeld van laatstgenoemde groep en nu moeten ook de Audi A4 Avant en A5 Sportback eraan geloven.

Aardgas en benzine

Beide zijn voorzien van een 170 pk sterke 2.0 TFSI-motor waarmee de auto’s behoorlijk sportief zijn. De sprint van nul naar honderd verloopt in 8,5 tel. Tegelijkertijd is de CO2-uitstoot behoorlijk laag. Met 102 om 106 gram per kilometer zijn de auto’s redelijk schoon te noemen. Dan moet je natuurlijk wel trouw steeds naar de CNG-pomp rijden, want zowel de Audi A4 Avant g-tron als de A5 Sportback g-tron lusten ook ordinaire benzine.



Forse ‘Range-extender’

De gastanks kunnen 19 kilogram aan gas opslaan en daarmee reiken de Audi A4 Avant g-tron en A5 Sportback g-tron tot ongeveer 425 kilometer ver. Daarna wordt de benzinemodus automatisch ingeschakeld en kan er nog eens tot 450 kilometer verder worden gereden. De gecombineerde actieradius bedraagt immers 875 kilometer.

De A4 Avant g-tron en A5 Sportback g-tron rijden in november de showroom in, maar zijn per direct al te bestellen. De A4 Avant g-tron start bij 43.975 euro en de A5 Sportback g-tron bij 45.695 euro.