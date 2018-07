Renault Mégane R.S. Trophy nieuwe uitdager in ‘bommetjesland’

De liefhebbers van bommetjes op wielen kijken reikhalzend uit naar de komst van de overtreffende trap van de Mégane R.S. Die Trophy is aan het eind van het jaar leverbaar met liefst 300 pk aan vermogen.

Het is traditie bij Renault Sport om een nieuwe generatie van de Mégane RS na verloop van tijd te overtreffen met de Mégane R.S. Trophy. Eind van dit jaar kunnen we daarom weer een nieuwe Franse hot hatch verwelkomen en dit keer wordt er 300 pk uit de 1,8-liter turbomotor geperst. Het maximumkoppel bedraagt 420 Nm (420 Nm voor de EDC en 400 Nm voor de zesbak) en voorzien van handbak snelt de Trophy in 5,7 seconden van nul naar honderd. De topsnelheid bedraagt 260 km/u. Hoe snel de versie met automaat met dubbele koppeling accelereert, is momenteel nog niet bekend. Ook de vanafprijs volgt in een later stadium.



De R.S. Trophy weegt 1.419 kilo en is voorzien van het Cup-chassis, een mechanisch sperdifferentieel en 19 inch-lichtmetalen wielen. In het interieur kun je Recaro-sportstoelen met alcantara-bekleding laten plaatsen, waardoor je 2 centimeter lager achter het stuur zit.