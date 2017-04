Ook de nieuwe Range Rover Velar krijgt een razendsnelle SVR-versie

De Range Rover Sport SVR is met zijn 550 pk aan vermogen begerenswaardig, dus Land Rover voert het kunstje nu ook uit op de Range Rover Velar.

Eerder in het jaar konden we een aardig filmpje tonen waarin de Range Rover Sport SVR een vlotte jongen bleek op verschillende ondergronden. Zo’n snelle SUV blijkt dan opeens heel erg leuk speelgoed, ook buiten de gebaande paden. De nieuwe Range Rover Velar wil graag uit hetzelfde vaatje tappen en lijkt er volgend jaar als SVR te komen als de beelden vanaf de Nürburgring niet liegen. Daar werkt de 550 pk sterke Velar nu zijn snelle testrondjes af.

Twee snelle Britse SUV’s

Als Land Rover dezelfde gewichtsbesparende toepassingen inzet voor de Velar SVR kan de auto zomaar eens onder de 1.800 kilo duiken. Een nul tot honderd sprint in een dikke vier tellen zou dan zeer realistisch zijn. De Range Rover Sport SVR doet daar namelijk 4,7 tellen over. De BMW X6 M zou dan opeens geduchte concurrentie krijgen, want de krachtige Velar is 465 kilo lichter dan de rappe SUV van de Duitsers. En dan wordt ook nog de Jaguar F-Pace SVR verwacht, die met 575 pk de Velar SVR van concerngenoot Land Rover overtreft.