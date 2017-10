Range Rover Sport P400e is eerste Land Rover met een stekker

De Range Rover Sport P400e koppelt een 2,0-liter viercilinder Ingenium-benzinemotor aan een elektromotor. Het systeemvermogen loopt op tot ruim 400 pk.

Jaguar en Land Rover meldden onlangs dat vanaf 2020 elk nieuw model er ook met een elektrische aandrijving zal zijn. De eerste Land Rover met een dergelijke aandrijflijn is de Range Rover Sport P400e. De auto beschikt zowel over een 300 pk sterke 2,0-liter viercilinder benzinemotor als een 116 pk sterke elektromotor. Gezamenlijk schoppen ze het tot 404 pk en een fors maximumkoppel van 640 Nm. De vierwielaangedreven Range Rover Sport P400e snelt in 6,7 tellen vanuit stilstand naar 100 km/u. Zoals gebruikelijk bij plug-in hybrides kan de P400e ook geheel elektrisch uit de voeten. De actieradius bedraagt dan 51 kilometer volgens de NEDC-standaarden. Wie de speciale wallbox aanschaft, ziet de accu in 2 uur en 45 minuten volgeladen worden. Via een standaard stopcontact bent u 7 uur en 30 minuten zoet.



Slim zonnescherm

En er is meer nieuws van het Range Rover Sport-front. Diens uiterlijk is iets aangepast. Voortaan zijn er Pixel-laser LED-koplampen gemonteerd en een nieuwe grille. In het interieur zijn twee high-definition 10-inch touchscreens geplaatst die samen het Touch Pro Duo-infotainmentsysteem vormen. Verder is het zonnescherm met gebarenbediening nieuw – even zwaaien voor de binnenspiegel is voldoende om het te openen of sluiten – naast Advanced Tow Assist. Met laatstgenoemde technologie is een achterwaarts rijden met een aanhanger een stuk eenvoudiger geworden omdat het systeem voorziet in tegenstuurbewegingen.



Range Rover Sport SVR

Bovendien heeft de Range Rover Sport SVR een vermogenssprong gemaakt. Niet langer valt een vermogen van 550 pk hem te deel, maar voortaan is er 575 pk beschikbaar. De 0-100 km/u sprint verloopt in 4,5 seconden. De Range Rover Sport P400e SE is leverbaar vanaf € 97.815,-, terwijl de Range Rover Sport SVR vanaf € 210.365,- in de prijslijsten staat.