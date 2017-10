Na Range Rover Sport nu ook Range Rover als P400e

Vorige week zag u al de Range Rover Sport Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) voorbijkomen. Nu presenteert Land Rover ook de grotere Range Rover met een stekker; de P400e.



De Range Rover heeft een facelift ondergaan, dat moeten we u eerst melden. Maar veel meer dan hergetekende koplampunits en wat andere nieuwe details heeft dat niet opgeleverd. Veel interessanter om te noemen is dat de ‘vernieuwde’ Range Rover voortaan ook als plug-in hybride te bestellen is. Daarmee is het de tweede Land Rover met een stekker, want vorige week konden we u al melden dat de Range Rover Sport P400e in het vat zit.



Plug-in hybride

Net als bij de Sport werkt in de plug-in hybride een 300 pk sterke 2,0-liter viercilinder Ingenium benzinemotor samen met een 116 pk sterke elektromotor.Het systeemvermogen bedraagt net als in de Sport 404 pk. De Range Rover is één tiende langzamer van z’n plaats ten opzichte van z’n kleinere broer en snelt in 6,8 tellen van nul naar honderd. De volledig elektrische actieradius komt uit op 51 kilometer. De batterij laadt u met de special wallbox in 2 uur en 45 minuten volledig op.



Comfortfuncties

Met de facelift heeft Land Rover nieuwe voorstoelen geplaatst in de Range Rover. Ze zijn op 24 manieren verstelbaar en hebben bredere en diepere kussens en standaard verwarmbare armsteunen. Achterin zijn er voortaan zeventien connectiemogelijkheden te tellen, naast een 4G wifi-hotspot. Om te zorgen dat u nimmer stressvol uit de auto stapt, is de auto uit te rusten met Hot Stone-massagetechnologie met 25 massageprogramma’s. Moe zult u ook niet worden van het openen en sluiten van de zonwering. Dat gebeurt via gebarenbediening. Via Air Cabin Ionisation wordt de interieurlucht verfrist door middel van minuscule waterdeeltjes.



Range Rover SVAutobiography Dynamic

De sterkste Range Rover, de SVAutobiography Dynamic, krijgt voortaan nog meer vermogen. De V8 supercharged benzinemotor levert voortaan 565 pk en dat is een winst van 15 pk. Het resulteert in een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 5,4 seconden.

De vanafprijs van de Range Rover 3.0 TDV6 is € 135.475,-

De vanafprijs van de Range Rover PHEV P400e bedraagt € 139.195,-.

De vanafprijs van de Range Rover SVAutobiography Dynamic is € 256.380,-