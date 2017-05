Range Rover Evoque Landmark: feesteditie ter ere van 600.000e exemplaar

De Range Rover Evoque gaat als zoete broodjes over de toonbank. In zes jaar tijd werden er wereldwijd 600.000 exemplaren van verkocht. Dat wordt gevierd met de Range Rover Evoque Landmark.

Bij de Land Rover-fabriek in het Britse Halewood moeten ze de handen flink uit de mouwen steken. In maart werden er namelijk 18.000 Range Rovers Evoque verkocht. Een recordaantaal. Gemiddeld worden er ruim 9.000 stuks van de SUV verkocht per maand, gezien het feit dat het 600.000e exemplaar recent van de band rolde. Land Rover had voor dat aantal slechts 6 jaar nodig.



50 tinten grijs

Natuurlijk is 600.000 verkochte exemplaren niet echt een mijlpaal, daarvoor leent een mooi rond getal van 500.000 of 1.000.000 zich beter, maar de Range Rover Evoque Landmark willen we er toch niet voor afslaan. De speciale editie is onder meer herkenbaar aan de sportieve bodykit en grijze exterieurdetails. De lakkleur Carpathian Grey is gekozen voor het panoramische dak, terwijl de 19-inch lichtmetalen wielen in Gloss Dark Grey zijn uitgevoerd. De belettering op de achterklep, de grille en de luchtopeningen bij de motorkap en voorschermen zijn op hun beurt gespoten in contrasterend Graphite Atlas. In het interieur komt het grijs terug in het middenconsole van gepolijst satijn, waarbij de Ebony lederen stoelen een stikwerk hebben in de kleur Light Lunar.



Op afstand

Voor de gadget-freaks is er te melden dat InControl Touch Pro standaard is. Het multimediasysteem is onder meer uitgerust met een met 10-inch beeldscherm en 4G Wi-Fi hotspot. Via de app kun je op afstand het een en ander aflezen van de Range Rover Evoque Landmark, zoals diens locatie en het brandstofniveau. Ook vergrendel je de portieren via de app of je zet de airco aan.

De nieuwe Range Rover Evoque Landmark is binnenkort te bestellen vanaf € 66.150,- De instapversie van de Range Rover Evoque kost overigens € 45.570,-