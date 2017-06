Rallye Germania 2017: dé driedaagse supercar-meeting in augustus

Van 9 t/m 11 augustus vindt de 4e editie plaats van de Rallye Germania. Het zomerse auto-evenement doet verschillende prachtige routes aan in het westen van Duitsland, inclusief uitstapjes naar de circuits van Spa-Franchorchamps en Nürburgring Nordschleife.

Premium Automotive Concept Esser – afgekort als PACE – is het officiele Duitse dealerbedrijf voor Koenigsegg en Rimac. Omdat zij vindt dat haar exclusieve modellen af en toe wat speelruimte verdienen, organiseert zij al een aantal jaar de Rallye Germania.



Uitleven op het circuit

De 2017-editie wordt gehouden van 9 t/m 11 augustus en belooft een memorabele te worden. De eerste rit in het drieluik leidt door het Bergische Land en via de Vulkaneifel wordt eindbestemming Spa-Francorchamps bereikt. Aan uitdagende bochtige wegen en prachtige uitzichten is derhalve geen gebrek. Een krachtige adrenaline-kick volgt een dag later als men los mag op het wereldberoemde Belgische circuit. In de namiddag gaat de stoet imposante bolides richting de Nürburgring. Op de afsluitende dag worden de kunsten vertoond op de Nordschleife, al dan niet in het bijzijn van een persoonlijke instructeur.



Aanmelden

De inschrijving voor Rallye Germania 2017 is nog altijd geopend, maar sluit op 15 juli. In totaal kunnen 70 auto’s meedoen en 140 rijders. Voorwaarde voor inschrijving is dat u beschikt over een fraaie supercar of razendsnelle exoot. Oftewel; heeft u een Koenigsegg, Porsche, Bugatti of iets vergelijkbaars op uw oprit staan? Schrijf u in!