Carros nieuwsflash: PSA Peugeot Citroën, Lexus en Ferrari

Carros nieuwsflash van dinsdag 14 februari: Opel en Vauxhall lijken in handen te vallen van PSA Peugeot Citroën, Lexus komt met hybride versie van de LS 500 en Ferrari F12 M krijgt natuurlijk ademende V12 met 760 pk.

PSA Peugeot Citroën aast op Opel en Vauxhall

PSA Peugeot Citroën lijkt op korte termijn Opel en Vauxhall over te nemen van General Motors. Met de inlijving van de Europese tak van de Amerikaanse autobouwer stijgt het marktaandeel van de Fransen op ons continent naar circa 16 procent. Alleen Volkswagen is nog groter. GM komt de verkoop goed uit omdat inkomsten van Opel en Vauxhall tegenvallen door de zwakkere Britse pond ten gevolge van de brexit. PSA denkt op zijn beurt veel te hebben aan de kennis van Opel op het gebied van elektrisch rijden.



Lexus brengt toplimousine ook uit als hybride

In Detroit in januari konden we al kennismaken met de nieuwe Lexus LS 500. De auto werd langer, lager en breder dan z’n voorganger en daarmee een stuk sportiever. De limousine werd aangekondigd met een twin-turbo 3,5-liter V6, maar daar komt nu een hybride aangedreven versie naast. Lexus laat nog niets los over de specificaties van de aandrijflijn, want de LS 500h komt pas officieel onder het doek vandaan op de Autosalon van Genève (9-19 maart 2017).



Ferrari F12 M krijgt natuurlijk ademende V12 met 760 pk

In Genève komende maand komt Ferrari met de opvolger van de F12 Berlinetta. Deze F12 M is voorzien van een natuurlijk ademende V12 die minimaal 760 pk aan vermogen levert. Daarmee legt de Ferrari F12 M de F12tdf het vuur aan de schenen, want deze gelimiteerde versie komt tot 780 pk. De productie van de F12 M moet begin 2018 starten.