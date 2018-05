Productie Volvo XC40 wordt flink verhoogd

Volvo’s nieuwste – de XC40 – wordt wereldwijd zo vaak besteld dat de Zweden de productie flink opschroeven. Zowel in Gent als in China rolt de Auto van het Jaar binnenkort een stuk vaker van de band.

Dat de SUV wereldwijd erg populair is, dat wisten we. En vooral in de compacte klasse der hoogpotigen zit veel groei. Volvo pikt daar optimaal een graantje van mee met haar gloednieuwe XC40. Onder meer geholpen door de titel ‘Auto van het Jaar’ is de auto veelvuldig besteld. Momenteel staat de teller al op 80.000.

Om aan de vraag te voldoen gaat Volvo eerste de productie in het Belgische Gent verhogen. Begin volgend jaar gaat ook de Luqiao-fabriek in China meer XC40’s uitspuwen.



Meer compacte modellen

Omdat succes altijd naar meer smaakt, maakt Volvo vandaag bekend dat het nieuwe modelen gaat introduceren op basis van haar CMA-platform (Compact Modular Architecture). Daar zullen zeker een paar volledig elektrisch aangedreven modellen bij zitten. Later dit jaar komt Volvo met meer informatie over haar offensief aan compacte modellen.