Productie Jaguar Project 8 start volgende maand

De Jaguar Project 8 – een opgepompte versie van de XE – belooft de snelste straatauto ooit te worden van de Britten. De 600 pk sterke supersporter wordt vanaf volgende maand in een oplage van 300 stuks met de hand gebouwd.

Tijdens testsessies op de Nürburgring bleek de Jaguar XE SV Project 8 vorig jaar al bijzonder snel. Met een tijd van 7 minuten en 21,23 seconden toonde de vierdeurs sedan z’n sportieve potentie. Nu de auto in productie gaat – vanaf begin juni – is de naam aangepast naar de Jaguar Project 8 en blijkt de auto nog iets sneller dan dat wij eerder melden.



Recordjager

Eind vorig jaar spraken we namelijk over een sprint van nul naar honderd in 3,7 tellen. Dat blijkt nu in 3,5 seconde te lukken. De toen genoemde topsnelheid van 322 km/u is echter onveranderd gebleven en ook het vermogen van 600 pk huist nog altijd onder de koolstofvezel motorkap. Dat enorme aantal paardenkrachten wordt verkregen uit een 5,0-liter supercharged V8 en daarmee is de Project 8 de krachtigste straatlegale Jaguar ooit. Vaak zul je hem niet tegenkomen op de openbare weg want Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations gaat slechts 300 exemplaren met de hand bouwen in haar fabriek in het Engelse Coventry.

Eigen onderdelen

De Project 8 mag je niet zomaar een XE noemen met wat meer pit. Jaguar meldt dat de enige carrosseriedelen die de Project 8 gemeen heeft met de Jaguar XE het dak en het plaatwerk van de voorportieren zijn. De Project 8 leent veel van zijn technologie uit de autosport. Zo zijn de spoilers verstelbaar, net als de wielophanging. Ook zitten er racebanden om de gesmede 20-inchwielen. De uitgeklopte voorspatborden zijn op hun beurt van lichtgewicht koolstofvezel.



Track Pack

De Project 8 komt er in twee versies. De eerste variant bezit vier zitplaatsen, de tweede slechts twee. Deze zogenaamde Track Pack-versie richt zich vooral op circuitgebruik en ruim 12 kilo lichter dan z’n vierdeurs broertje. De Project 8 is vanaf komende zomer leverbaar.