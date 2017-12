Productie Bugatti Chiron raakt aardig op stoom

Hoewel één enkele Bugatti Chiron er bijna een half jaar over doet van start van de productie tot aflevering bij de klant, hebben de Fransen het toch klaargespeeld om 70 auto’s af te leveren in 2017.

Bij Bugatti in Molsheim zit het tempo er niet echt in, zou je zeggen als je ziet hoe lang het duurt voordat één enkele Chiron klaar is voor aflevering. Vaak neemt de weg van eerste schroefje tot feestelijke aflevering een half jaar in beslag. Een gevolg van het vele handwerk dat in elke auto zit. Maar uiteindelijk zijn er het afgelopen jaar toch 70 Chirons bij klanten wereldwijd afgeleverd.



7 jaar

Hoe ze dat precies gedaan hebben is nog best een raadsel, omdat de 1.000 vierkante meter grote Chiron-fabriek – het ‘Atelier’ – slechts 12 werkplaatsen telt. Tweemaal een dozijn Chirons per jaar telt op tot 24 stuks, niet tot de huidige 70 exemplaren. Feit is dat Bugatti flinkt doorpakt met de Chiron. In het huidige tempo van 70 afleveringen per jaar, zijn ze in dik 7 jaar door hun voorraad heen. De Chiron verschijnt immers in een oplage van 500 stuks. Inmiddels zijn er al 300 auto’s gereserveerd.



Geliefd in Europa

Bugatti meldt dat 43 procent van de Bugatti-kopers in Europa woont, 26 procent in Noord-Amerika en 23 procent in Midden-Oosten. Azië blijft wat dat betreft achter, want uit dat continent komt slechts 8 procent van de kopers.



2,5 miljoen euro

Wie een Chiron wil, moet eerst 2,5 miljoen euro betalen en dan een flink aantal jaren wachten totdat de auto voor de deur staat. Dan beschikt je wel over een 1.500 pk sterke hypercar met een 8,0-liter W16 met vier turbo’s.