Private lease bereikt 100.000 contracten

Het privé leasen van een auto neemt momenteel een hoge vlucht. Deze maand is het 100.000e private leasecontract getekend.

In 2013 maakten we kennis met een nieuw fenomeen: private lease. Privé een nieuwe auto leasen tegen een vast maandbedrag, vaste looptijd en een maximum kilometerstand. Het leek vooral een uitkomst voor mensen die normaal geen nieuwe auto konden bekostingen. Zij konden nu, zonder te hoeven sparen voor een pittig aankoopbedrag, gelijk in een gloednieuwe auto stappen. Aan het eind van 2014 telde Nederland 17.000 leasecontracten en dat aantal liep op naar 36.000 stuks in 2015. Eind vorig jaar werden er al 64.000 leasecontracten geteld en sinds deze maand zijn dat er 100.000. Een mijlpaal.

Geen onverwachte uitgaven

De groei van het aantal private lease-contracten is mede te danken aan het feit dat ook mensen die wel een nieuwe auto kunnen betalen, kiezen voor de privé leaseconstructie. Zij vallen voor de scherpe maandbedragen en voor het all-inclusive karakter van privé leasen. Hoe duur het onderhoud ook is bij de dealer, je voelt er niets van in je portemonnee. En dat past goed in de zuinige Hollandse volksaard. Met name automobilisten van 50 jaar en ouder lijken gevoelig voor die eigenschap van private lease.

Snelle groei

De verwachting is dat private lease de komende jaren verder gaat groeien. In 2013 werd het huidige aantal van 100.000 leasecontracten voorzien voor 2020. Vorig jaar werd die prognose al bijgesteld naar 145.000 leasecontracten. Het VNA, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, denkt dat groei nog verder doorzet. “Private lease heeft een unieke positie in de leasemarkt veroverd, we verwachten dat over enkele jaren een kwart van het wagenpark dat privé wordt gereden geleaset zal zijn. Private lease heeft een gezonde toekomst.” Verder denkt het VNA dat er een verschuiving plaats gaat vinden van A- en B-segment auto’s naar duurdere en grotere modellen.