Prijzenregen: Audi A6 Limousine en BMW X4

Een druk A6-weekje bij Audi. Na de onthulling van de Avant geven de Duitsers nu de prijs van de Limousine vrij. De auto is in eerste instantie leverbaar met de keuze uit 2 motoren. En ook BMW komt met prijzen voor de X4. De SUV-Coupé start bij net geen 63.000 euro.

In juli staat de nieuwe generatie van de Audi A6 Limousine in de showroom, dus vindt het merk het hoog tijd om alvast de prijzen te communiceren. De goedkoopste A6 wordt voorlopig de vierwielaangedreven A6 50 TDI quattro. Die 3,0-liter diesel kost 76.995 euro en dan heb je de beschikking over 286 pk aan vermogen en tiptronic. Het maximumkoppel is met 620 Nm fors. Voor 1.750 euro meer krijg je de A6 55 TFSI quattro met S tronic. Dat is een 340 pk sterke 3,0-liter V6-turbomotor met een koppel van 500 Nm. Die 55 TFSI is behoorlijk rap, want in 5,1 seconden snel je van nul naar honderd.



Binnen afzienbare tijd wordt het A6-gamma aangevuld met een aantal andere motoriseringen afkomstig uit Neckarsulm. Audi kondigt al een 3.0 TDI met 231 pk aan, een 204 pk sterke 2.0 TDI en een 2.0 TFSI met 245 pk. Die versies zullen een scherpere prijs hebben dan de twee modellen die bij de introductie leverbaar zijn.

BMW X4

In juli kun je ook bij een grote concurrent van Audi in de showroom stappen; bij BMW. Vanaf die maand (14 juli om precies te zijn) is namelijk de nieuwe X4 leverbaar. Voor nagenoeg dezefde prijs van bovengenoemde Audi A6 55 TFSI – namelijk 78.995 euro – stap je dan in een gloednieuwe xDrive25d. Natuurlijk een compleet andere auto, al heeft deze X4 net als de Audi vierwielaandrijving en ook 500 Nm aan koppel. Het vermogen ligt met 231 pk wel een stuk lager. De goedkoopste X4 kost echter 62.995 euro. Voor dat bedrag heb je de xDrive20i met 184 pk. Een prijstrapje hoger staat de xDrive30i met 252 pk. Die versie kost 75.595 euro. Dieselen start bij 71.995 euro voor de 190 pk sterke xDrive20d. Voor de topversie-diesel – de M40d – moet je echter 97.695 euro meenemen. Je wordt dan beloond met 326 pk en 680 Nm aan koppel.