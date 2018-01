Prijskaartjes voor BMW’s 2 Serie Tourers en nieuwe diesels voor X3

De gefacelifte Sports Activity Tourers (SAT) van BMW – de 2 Serie Active Tourer en Gran Tourer – zijn voorzien van hun prijskaartjes. En voor de X3 komt BMW met nieuwe dieselmotoren.

Met hun wat tamme designs en voorwielaandrijving is de BMW-purist niet gecharmeerd van de 2 Serie Active Tourer en 2 Serie Gran Tourer. Dat de auto’s het merk-dna niet strikt volgen, zal BMW echter een worst zijn. Tussen 2014 en 2017 verkocht het wereldwijd meer dan 380.000 exemplaren van de Sports Activity Tourers (SAT). Daarmee trok het bovendien veel vreemd-merkrijders, want volgens BMW reed meer dan 70% van de kopers van deze modellen hiervoor een auto van een ander merk. Slimme zet dus van BMW.



M Sport pakket

De BMW 2 Serie Active Tourer en BMW 2 Serie Gran Tourer staan vanaf 31 maart met gefacelifte snoetjes in de showroom bij de BMW-dealers. Zo zijn de lichtunits en bumperpartijen aangepast en de uitlaatuiteinden vergroot. Wie de Tourers graag een sportief jasjes aantrekt, kan voortaan kiezen voor het M Sport pakket. Nieuw zijn ook de lakkleuren Jucaro Beige en Sunset Orange, terwijl er zes zes nieuwe designs lichtmetalen wielen op de optielijst staan. De grootste wielmaat is daarbij 19-inch.

Steptronic Edition

Bij een nieuwe outfit horen nieuwe prijzen. De BMW 2 Serie Active Tourer start voortaan bij 33.561 euro, terwijl de Gran Tourer 34.266 moet kosten. In beide gevallen heb je dan de 216i. De prijzen lopen op tot 52.661 euro voor de BMW 220dA xDrive, maar dan heb je wel vierwielaandrijving. Dezelfde versie van de Gran Tourer kost 53.976 euro. Om de facelift te vieren is een aantal varianten leverbaar als Steptronic Edition met gratis Steptronic transmissie.

BMW X3

BMW heeft eveneens de X3 onder handen genomen. Niet op uiterlijk gebied, hij is pas nieuw, wel onderhuids. Er zijn twee nieuwe diesels bijgekomen. De eerste is de 150 pk sterke achterwielaangedreven 18d die 57.636 euro moet kosten. Dat is de Steptronic Edition. De versie met handbak kost 58.995 euro. Ook nieuw is de xDrive25d. Vierwielaandrijving wordt bij deze versie gekoppeld aan een achttrapsautomaat een 231 p sterke viercilinder dieselmotor. In 6,8 tellen snelt de xDrive25d van nul naar honderd. De BMW X3 xDrive25d kost 75.995 euro.