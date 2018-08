Prijskaartje Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé loopt op tot 226.301 euro

Voor wie de Porsche Panamera wel gezien heeft, kan vanaf dit najaar ook bij Mercedes-Benz terecht voor een luxe en snelle langerekte vierdeurs coupé. De Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé kost je dan wel, in AMG-versie, ruim 226.000 euro.



In de herfst is de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé dan eindelijk bij de dealer te vinden. De auto werd in maart namelijk al gepresenteerd op de Autosalon van Genève en een half jaar wachten is voor de liefhebber lang. In aanloop naar het showroomdebuut maakt Mercedes-Benz al de prijzen van de 4,0-liter biturbo-V8 versies bekend. Voor 212.533 euro krijg je de GT 4-Door 63 mee naar huis. Het vermogen van deze auto is 585 pk terwijl het maximumkoppel 800 Nm bedraagt. Aanlokkelijk is om een kleine 14.000 euro meer neer te tellen, want dan ben je de gelukkige eigenaar van de GT 4-Door 63 S en die heeft 640 pk een koppel van 900 Nm. Je snelt dan in 3,2 seconden van nul naar honderd, terwijl de GT 4-Door 63 daar tweetienden langer over doet. Ook de topsnelheid van de 226.301 euro kostende GT 4-Door 63 S is met 315 km/u liefst 15 km/u hoger dan bij de GT 4-Door 63. Beide achtcilinders zijn standaard voorzien van vierwielaandrijving.



In een later stadium wordt de prijs bekend van de GT 4-Door 53. Zijn 3,0-liter zescilinder en EQ-boost elektromotor schoppen het samen tot 435 pk. De topsnelheid die daar bijpast is 280 km/u, terwijl je in 4,4 tellen van nul naar honderd spurt.