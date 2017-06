De sportcoupé van Lexus – de LC – krijgt in Nederland een vanafprijs van 116.495 euro. Maar dat is voor de hybride-variant. De versie met atmosferische V8-benzinemotor is aanzienlijk duurder; 166.630 euro.

Of de Lexus LC 500 een verkooptopper wordt in Nederland valt nog te bezien. De looks zijn goed en de 477 pk sterke atmosferische V8 spreekt tot de verbeelding, maar voor 166.630 euro kun je ook heerlijk shoppen bij bijvoorbeeld Porsche. De 911 Carrera 4 GTS is met 166.100 euro nagenoeg even duur en dan heb je 450 pk tot je beschikking. De Porsche is bovendien een stuk sneller weg bij een stoplichtsprint, want in vier tellen rond staat de kilometerteller op 100 km/u, de LC 500 doet daar 4,7 seconden over.



Multi Stage Hybrid

Goed, terug naar het aanbod van Lexus. Instappen in de LC 500h kan vanaf 116.495 euro. Dan beschik je over een hybride zonder stekker. Lexus maakt namelijk gebruik van het Multi Stage Hybrid systeem. Daarmee belooft Lexus een zeer directe gaspedaalrespons, een bijzonder laag toerental bij hoge snelheden en de mogelijkheid om bij hoge snelheden te cruisen zonder tussenkomst van de benzinemotor. In de LC 500h is een 3,5-liter V6 gekoppeld aan een elektromotor en samen zijn ze goed voor 359 pk. De automaat kent twee standen: manueel en volautomatisch. In die eerste modus beschikt de bestuurder over tien versnellingen. De 0-100 km/u sprint verloopt net binnen de 5 seconden, waarmee de LC 500h nauwelijks onder doet voor de LC 500. Qua gewichtsverdeling ontlopen de twee elkaar ook bijna niet. De LC 500h komt uit op 51:49 en de versie met V8 op 52:48.



Touring Pack

Wie dan toch een smak geld neerlegt voor de Lexus LC, kan dan ook maar het beste gelijk het Touring Pack bestellen. Het is leverbaar vanaf 10.950 euro en omvat een alcantara afwerking van het interieur, 21-inch two-tone gesmede lichtmetalen velgen, Dynamic Rear Steering (actieve vierwielbesturing), Variable Gear Ratio Steering (VGRS), een inklapbare achterspoiler en tienvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen met sportdesign tot de riante uitrusting. Vanaf augustus staat de Lexus LC in de showroom.