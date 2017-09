Porsche wil een 911 die puur is, maar niet gelimiteerd

Voor een huis-tuin-en-keuken 911 ga je gewoon naar de Porsche-dealer. Maar speciale versies – zoals de pure 911 R- zijn gelimiteerd. Dat moet anders, vindt de ontwikkelingschef van de Duitsers.

De Porsche 911 R (lees hier ons testverslag) wordt gezien als een pure rijdersmachine. En die is niet voor iedereen weggelegd. De 911 R kent daarom een gelimiteerde productie. Volgens de baas van de R&D-afdeling van Porsche, Michael Steiner, wil het merk daar verandering in brengen. Volgens hem is er “een potentieel voor meer pure versies van sportauto’s zonder limitering.”

Fun-to-drive

Tegen het Britse Autocar zei Steiner ook dat het belangrijk is dat er 911’s zijn die plezier geven op de openbare weg, niet alleen op het circuit. “Wat we hebben geleerd is dat er steeds meer klanten zijn die pure, fun-to-drive sportauto’s plezierig vinden. Porsche heeft altijd zowel gelimiteerde als ongelimiteerde sporauto’s gehad. Voor pure sportauto’s is er geen noodzaak voor limitering.”